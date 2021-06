Truy tìm thủ phạm cưa hạ 18 cây thông rừng phòng hộ Đại Ninh gần đèo Prenn

Sáng 18.6, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Đức Trọng, cho biết đang giao Công an H.Đức Trọng phối hợp các cơ quan chức năng điều tra truy tìm thủ phạm cưa hạ 18 cây thông gần đèo Prenn (giáp ranh TP.Đà Lạt), tại tiểu khu 267C, thuộc địa bàn xã Hiệp An (H.Đức Trọng), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ (Ban QLRPH) Đại Ninh quản lý.