Xử lý dứt điểm các sai phạm tại “làng biệt thự” dưới chân núi Voi

Ngày 27.11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản yêu cầu huyện Đức Trọng, các Sở NN-PTNT, TN-MT, KH-ĐT, Ban Dân tộc và Công an tỉnh tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, vi phạm tại “làng biệt thự” dưới chân núi Voi, tiểu khu 268, xã Hiệp An, H. Đức Trọng.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND H.Đức Trọng tập trung chỉ đạo việc lập hồ sơ vi phạm, xử lý dứt điểm các sai phạm, vi phạm trong việc lấn chiếm đất, san gạt, sang nhượng đất lâm nghiệp, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại làng Đại Dương (“làng biệt thự” - PV), tiểu khu (TK) 268, xã Hiệp An; hoàn thành trước ngày 15.12.2020.

Nhà xây dựng trái phép chỉ cách đường nối từ chân đèo Prenn lên KDL hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt vài chục mét ẢNH: LÂM VIÊN

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an H.Đức Trọng trong việc nắm tình hình, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lấn chiếm đất rừng , sang nhượng đất lâm nghiệp, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp. Xử lý các đối tượng cầm đầu, kích động, xúi giục gây mất an ninh trật tự tại khu vực “làng biệt thự” theo quy định của pháp luật trước ngày 15.12.2020.