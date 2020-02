Làm giả hàng chục hồ sơ vay của khách hàng để chiếm đoạt tiền tỉ

Liên quan đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do Lê Tiến Danh (ngụ TP.HCM) cầm đầu, ngày 25.2, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm Lê Minh Đức (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), Lê Hồng Công (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai).