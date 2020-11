Làm rõ khoản tiền 10.000 USD quà tặng của ông Nguyễn Đức Chung

Theo kết luận điều tra vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" xảy ra tại Hà Nội, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, ngay sau khi cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra vụ án buôn lậu; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu… xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (còn gọi là đại án Nhật Cường ), ông Nguyễn Đức Chung, khi đó là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã tìm cách móc nối với cán bộ điều tra của C03.

Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Chung tiếp cận được Phạm Quang Dũng, cán bộ thuộc C03, và được Dũng đồng ý chụp trộm các tài liệu điều tra đại án Nhật Cường để gửi cho ông Chung.

Từ tháng 7.2019 đến tháng 6.2020, Dũng đã nhiều lần chụp trộm tài liệu điều tra - được xem là tài liệu bí mật Nhà nước, để gửi cho ông Nguyễn Đức Chung. Hành vi đánh cắp tài liệu mật này còn có sự hỗ trợ của Nguyễn Anh Ngọc và Nguyễn Hoàng Trung - là cán bộ thuộc UBND TP.Hà Nội, giúp việc cho ông Nguyễn Đức Chung.

Tại cơ quan điều tra, các bị can có liên quan đều đã khai nhận hành vi sai phạm. Trong đó, bị can Nguyễn Đức Chung được xác định là người chủ mưu cầm đầu. Các bị can Phạm Quang Dũng, Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung là đồng phạm, giúp sức. Các bị can này cùng bị đề nghị truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước , quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự.