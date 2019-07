Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương để 'cát tặc' hoành hành

Sáng nay 18.7, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký công văn yêu cầu xử lý nghiêm các vụ 'cát tặc' khai thác cát trái phép ở H.Bắc Bình mà Báo Thanh Niên phản ánh.

Theo đó, công văn do ông Nguyễn Ngọc Hai ký (số 2638) yêu cầu Sở TNMT, Thanh tra tỉnh, Cục thuế, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở NN-PTNT và UBND H.Bắc Bình rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ "cát tặc" khai thác cát trái phép của ông Hồ Công Tồn và Công ty TNHH Danh My (xã Sông Bình, H.Bắc Bình) để xử phạt hành chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các mỏ cát lậu.