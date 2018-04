Lâm tăc hoành hành, quản lý rừng ở đâu?

Sự việc xảy ra quá nhanh ?! Bà Phạm Thị Như, Phó chủ tịch UBND H.Nam Giang, thừa nhận có tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn. Huyện cũng đã yêu cầu các ngành chức năng triển khai để khởi tố vụ án, vì đây là một vụ án phức tạp. “Lâu nay cứ tưởng rừng còn nguyên vẹn, nhưng ai ngờ bị tàn phá nghiêm trọng đến như vậy. Sự việc xảy ra quá nhanh!”, bà Như nói. Đến thời điểm này, Công an H.Đông Giang đã khởi tố 2 vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại BQL rừng phòng hộ Sông Kôn, xác định 5 nghi phạm. Tại H.Nam Giang, công an cũng đã khởi tố 7 bị can phá rừng tại Khe Bưa, giáp ranh 3 xã Tà Pơơ, Zuôih (H.Nam Giang) và Lăng (H.Tây Giang).