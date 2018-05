Lấn chiếm vỉa hè ở TP.HCM có nguyên nhân dung túng của cán bộ

Ngày 30.5, báo cáo tại cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng TP.HCM 5 tháng đầu năm, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP, cho biết dù trật tự lòng lề đường là vấn đề được lãnh đạo TP rất quan tâm, nhưng tình trạng lấn chiếm vẫn tiếp tục tái diễn.

Bản thân ông đi thực tế, kiểm tra một số tuyến đường và thấy lòng lề đường bị xâm chiếm như báo đài phản ánh là chính xác. Điển hình như P.13, Q.Bình Thạnh; P.1 và P.3, Q.Gò Vấp; đường Nguyễn Thị Thập, Q.7… Về nguyên nhân lề đường bị lấn chiếm gia tăng, ông Tường không ngần ngại chỉ ra là do tình trạng bảo kê, bao che và dung túng của người đứng đầu địa phương; buông lỏng địa bàn, thiếu trách nhiệm, năng lực quản lý yếu kém...



Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, theo ông Tường, 5 tháng đầu năm tai nạn giao thông tăng rất cao. Cụ thể, 2 tháng đầu năm tăng 40% so với cùng kỳ, tháng 3 kéo giảm dưới 20% nhưng tháng 4 lại tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong tháng 5, khi lãnh đạo TP tập trung kéo giảm thì tình hình tai nạn và số người chết giảm rất đáng kể, chỉ tăng hơn 2% so với cùng kỳ. “Hiện số vụ tai nạn giao thông tập trung ở 8 cửa ngõ của TP, trong đó riêng Q.Bình Tân và H.Bình Chánh chiếm tới 30% số vụ tai nạn. Không có quận huyện nào mỗi năm số người chết vì tai nạn giao thông hơn 100 người nhưng H.Bình Chánh lại có. TP cần tập trung kéo giảm tai nạn giao thông ở hai địa phương này”, ông Tường nhấn mạnh.