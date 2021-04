Lần đầu tiên, Phòng CSGT Công an TP.HCM khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết thời gian qua tại TP.HCM xảy ra một số vụ chống người thi hành công vụ, chạy xe gây rối trật tự công cộng, trong đó có vụ chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 31.12.2019 đã gây ra cái chết cho thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (Đội CSGT - trật tự Công an H.Hóc Môn). Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thành Long (23 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) về tội "giết người". Vừa qua, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt tù chung thân về hành vi chống người thi hành công vụ và tông xe tử vong thượng úy Nhân. Đối với vụ án "Tổ chức đua xe trái phép" do PC08 khởi tố, ông Nhàn cho biết sau khi khởi tố vụ án, sẽ phân công Cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý điều tra, xử lý nghiêm cụ thể từng đối tượng đua xe trái phép hoặc gây rối trật tự công cộng. "Cũng qua đây kêu gọi người dân, gia đình các đối tượng tham gia tổ chức đua xe trái phép và chạy xe gây rối trật tự công cộng ngày 19.3 hãy đưa đối tượng đến Công an TP.Thủ Đức hoặc công an nơi gần nhất trình diện, hưởng sự khoan hồng của pháp luật", ông Nhàn nói.