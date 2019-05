Làn xe máy cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị ô tô tràn vào

Đối với những trường hợp vi phạm, dù đã được các đơn vị quản lý của TP.HCM ghi nhận lại bằng hình ảnh nhưng lại không đủ thẩm quyền để xử lý, do đoạn đường này thuộc quản lý của Cục CSGT (Bộ Công an). Để kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông và mất an toàn giao thông tại khu vực, Sở Giao thông vận tải (GT - VT) TP.HCM cũng nhiều lần có văn bản đề nghị xử lý.