Lăng kính bạn đọc: Công an quyết liệt, tội phạm hết đường!

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 12 - 31.7 quán phở Hòa (đường Pasteur, P.8, Q.3) 8 lần bị người lạ ném mắm tôm, sơn, chất bẩn để “khủng bố” tinh thần nhằm buộc chủ quán phở là ông Phạm Tùng Linh trả nợ thay cho ông Trần Anh Tuấn (em rể của ông Linh). Rất nhiều bạn đọc (BĐ) bất bình, lên án hành động của nhóm giang hồ coi thường pháp luật, “khủng bố” người dân ngay tại trung tâm TP.

"Vui mừng và vững tin hơn"

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng PC02, cho biết sau những sự việc người lạ liên tiếp tạt sơn, mắm tôm “khủng bố” quán phở Hòa , Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC02 vào cuộc. Qua xác minh, truy tìm, chỉ trong thời gian ngắn PC02 đã bắt giữ 5 nghi phạm. Bước đầu những người này thừa nhận hành vi phạm tội.

Chủ quán phở Hòa chia sẻ, khi nghe tin Công an TP.HCM bắt giữ được những kẻ tạt chất bẩn, ông cảm thấy “vui mừng và vững tin hơn”. Nhiều BĐ cũng dành lời khen ngợi lực lượng Công an TP.HCM đã vào cuộc quyết liệt và nhanh chóng bắt được các nghi phạm. "Những tên côn đồ này phải bị trừng trị nghiêm minh. Một ngày còn bọn côn đồ lưu manh này là một ngày xã hội còn bất an. Hoan hô Công an TP.HCM đã ra tay đánh nhanh diệt gọn bọn côn đồ bất lương. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành khác cũng làm nghiêm túc kịp thời như Công an TP.HCM", BĐ tên Liễu (Bắc Kạn) mong muốn.

"Hoan hô lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã vào cuộc quyết liệt và truy bắt được những đối tượng này. Phải truy tận gốc, diệt tận ổ, lôi những kẻ côn đồ này ra trừng trị trước pháp luật. Nếu như vụ nào lực lượng công an cũng quyết liệt như vụ này thì côn đồ, tội phạm hết đất sống", BĐ Trung Kiên (TP.HCM) viết.

Bên cạnh khen ngợi lực lượng công an TP thì một số bạn đọc đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của Công an P.8 (Q.3) vì có dấu hiệu "buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn", bởi mỗi lần quán phở Hòa bị tấn công bằng chất bẩn thì gia đình ông Phạm Tùng Linh đều báo công an phường nhưng vụ việc kéo dài, gây bức xúc dư luận.

Mong vụ nào cũng quyết liệt

Tại buổi họp báo chiều 5.8, thượng tá Nam cho biết thời gian tới PC02 sẽ tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để đánh mạnh vào các băng, nhóm hoạt động đòi nợ thuê, đặc biệt là các công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ có biểu hiện “khủng bố”, đe dọa nạn nhân; ném chất bẩn với mục đích yêu cầu nạn nhân đưa tiền trái ý muốn, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản ...

"Rất ủng hộ Công an TP.HCM. Hiện nay bọn côn đồ đòi nợ thuê lộng hành khắp nơi, coi thường pháp luật gây mất an ninh trật tự, người dân hoang mang... Đề nghị lực lượng công an phải có kế hoạch trấn áp mạnh, liên tục chứ không làm theo dạng chiến dịch hoặc cao điểm mà phải làm quanh năm suốt tháng. Không chỉ lực lượng của Bộ Công an, công an tỉnh, TP mà các lực lượng công an địa phương bên dưới cũng phải quyết liệt", BĐ Hồng Hải (TP.HCM) đề nghị.

"Thực tế cho thấy qua vụ giang hồ "khủng bố" quán phở Hòa, khi lực lượng Công an TP.HCM vào cuộc quyết liệt thì nhanh chóng lôi được những nghi phạm ra ánh sáng. Tôi hy vọng không phải chỉ vụ này mới quyết liệt mà bất cứ vụ nào lực lượng chức năng từ trên xuống dưới cũng đều phải quyết liệt. Chính sự quyết liệt này sẽ làm cho tội phạm không còn chốn dung thâ n ", BĐ Hàn Nguyên (TP.HCM) nêu quan điểm.