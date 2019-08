Lăng kính bạn đọc: Phải xử nghiêm xe ôm 'giang hồ'

Một tài xế GrabBike đón khách gần Bến xe Miền Đông cho hay: “Giờ dân tỉnh vào Sài Gòn, nghe đi Grab rẻ lắm, họ chẳng biết ai thật ai giả nên bị lừa là cái chắc, bị chặt chém với giá trên trời”.

Theo điều tra của PV Thanh Niên, băng nhóm này “móc túi” hành khách bằng cách đặt điểm đón xa hơn hoặc đi xe máy, nhưng bấm theo giá đặt ô tô. Xe ôm công nghệ giả này không đón khách bằng ứng dụng mà thường sử dụng nhiều chiêu trò để câu khách rồi “chặt chém” với giá gấp 2 - 3 lần bình thường.

Nhiều bạn đọc rất bức xúc về tình trạng coi thường pháp luật của băng nhóm này. “Không có ai phản ánh băng nhóm này sao? Chỉ có ở Việt Nam mới có cảnh này thôi. Tôi đã hơn một lần bị nhưng may là chúng tôi đi đông và nhìn có vẻ bặm trợn nên cánh xe ôm “giang hồ” này cũng chỉ chửi bóng gió từ xa mà thôi. Tuy nhiên các cấp chính quyền nên truy quét bọn này để cho dân lành làm ăn chân chính đỡ khổ”, bạn đọc (BĐ) Lê Huy (Hải Phòng) viết.

"Sao những người này lại lộng hành như vậy? Phải chăng phía sau họ có ai chống lưng, bảo kê nên mới xem thường pháp luật", BĐ Chương Nguyễn (TP.HCM) bức xúc.

"Theo như báo nêu thì hành vi ''chặt chém'' hành khách, giang hồ cát cứ, hành hung người khác của nhóm người này đã quá rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại ngang nhiên hoạt động như vậy, phải chăng có sự bảo kê? Đề nghị công an vào cuộc gấp để người dân an tâm đi lại ở những nơi này", BĐ Hương Giang (TP.HCM) nêu.

Bạn đọc cho rằng tình trạng những tên côn đồ giả danh xe ôm truyền thống, hay xe ôm công nghệ chèn ép “móc túi” khách không phải chuyện lạ, năm nào báo chí cũng phản ánh, mà sao vẫn cứ tồn tại... “Mấy năm trước cũng có phóng sự về nạn đầu gấu xe ôm lừa khách này nọ, TP có hứa sẽ dẹp triệt để nhưng nay vẫn còn là sao?”, BĐ Nguyễn Tài thắc mắc. Trong khi đó, BĐ Hải Hồ (TP.HCM) lưu ý: “Những chuyện nhỏ nhưng các cơ quan chức năng xem nhẹ không giải quyết rốt ráo sẽ thành chuyện lớn”.

“Đây là một biểu hiện nhen nhóm của việc bảo kê, làm mất an ninh trật tự xã hội, gây bất an cho người dân, lực lượng chức năng cần vào cuộc quyết liệt để xử lý nghiêm tình trạng này”, BĐ Trúc Ly đề nghị.

"Tình trạng này không phải chỉ xảy ra ở Bến xe Miền Đông mà hầu như địa điểm công cộng ở TP.HCM đều có. Trách nhiệm trước tiên là của lực lượng công an địa phương, mà ở đây là công an phường và công an khu vực quản lý địa bàn để xảy ra vụ việc. Yêu cầu lực lượng chức năng phải xử nghiêm, loại trừ ngay và luôn tình trạng xe ôm "giang hồ" như báo chí phản ánh. Vì những đối tượng này là mầm mống của mất an ninh trật tự trị an", BĐ Mạnh Đình (TP.HCM) nhấn mạnh.