Lãnh án chung thân sau 23 năm trốn lệnh truy nã

Trốn truy nã đi làm nhân viên sân golf

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh An (41 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cho C52 Bộ Công an chuyển giao cho Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, An được một doanh nghiệp chuyên sản xuất thức ăn cho tôm ở Bạc Liêu nhận vào làm việc tại phòng kinh doanh. Vào tháng 10.2003, An được giao đi nhận 350 triệu đồng từ một khách hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận xong An đã ôm toàn bộ số tiền này bỏ trốn. Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã An và thông báo đến công an các địa phương để phối hợp truy bắt. Hồ sơ của An được chuyển cho C52 Bộ Công an cùng phối hợp truy bắt. C52 phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành khác (những nơi được xác định An có đặt chân đến như: TP.HCM, Đắk Lắk, Đồng Nai...) cùng thực hiện. Đến đầu năm 2018, PC52 Công an Đồng Nai nhận được thông tin An chuyển xuống khu vực TP.Biên Hòa sinh sống nhưng không lần ra được dấu vết. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát PC52 xác định được địa điểm An đang làm việc là một sân golf ở khu vực xã Phước Tân (TP.Biên Hòa). Mới đây, khi An đang có mặt tại nơi làm việc ở xã Phước Tân, các trinh sát ngay lập tức xuất hiện tiếp cận đối tượng và đọc lệnh bắt khiến An không kịp trở tay. Sau đó, An được bàn giao cho C52 Bộ Công an xử lý.

(Gia Khánh)