Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp tết Nguyên đán 2021

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an T.Ư đặt vòng hoa, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn do thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu.

Ảnh Gia Hân