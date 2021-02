Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Tuấn Anh làm Trưởng ban Kinh tế T.Ư

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ cực lớn, thu giữ hơn 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu giả.

Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư có lỗi trong vụ cư dân gặp nạn tại Golden Land. Cho rằng không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, Công an Q.Thanh Xuân sẽ kiến nghị Sở Xây dựng thanh tra chung cư này.

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết tội phạm lợi dụng trộm cắp tại các khu mua sắm, khu dân cư, hàng quán trên các tuyến phố... thường gia tăng trong dịp Tết.

Khi bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt giữ về hành vi vận chuyển hàng nhập lậu, nhóm bị can đã manh động bắt giữ các chiến sĩ công an, biên phòng để giải cứu đồng bọn và cướp lại hàng lậu.