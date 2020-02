Lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Dương lên tiếng vụ Bình Dương City Land

Ngay tại địa điểm trụ sở của các công ty này, PV nhận thấy có 2/5 công ty gần trùng tên nhau, do 2 người đứng tên là ông Vui và ông Công. Cụ thể: Công ty CP TMDV ĐT&PT địa ốc Thành Công (số N1, đường Lý Thái Tổ) do ông Lê Văn Công làm người đại diện pháp luật có số giấy phép kinh doanh là 3702794486 do Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 26.7.2019. Công ty CP ĐT&PT địa ốc Thành Công (số 1 lô O, đường Đồng Khởi) do ông Hoàng Anh Vui làm người đại diện pháp luật có số giấy phép kinh doanh là 3702773662 do Sở KH-ĐT Bình Dương cấp ngày 23.5.2019.