Bình Dương: Hàng trăm người kéo đến công ty bất động sản đòi đất

Truy nã “nữ đại gia” bất động sản lừa đảo hàng chục tỉ đồng Ngày 18.2, Công an TP.Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Đoàn Thị Vy (còn gọi là Nguyễn Thị Trúc Phương, 52 tuổi, hộ khẩu tổ 15A, khu vực 5B, P.Vỹ Dạ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Trước đó, công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Đoàn Thị Vy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Vy cùng con trai là Dương Thành Vũ (32 tuổi) liên quan đến vụ lừa đảo bất động sản lớn tại Đà Nẵng. Tháng 12.2019, Công an TP.Đà Nẵng đã ra thông báo truy tìm Vy và Vũ. Trước khi bỏ trốn, Vy ngụ ở các lô 7, 8, 9, 10 đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), lợi dụng vỏ bọc “nữ đại gia” và công ty để lừa bán đất dự án với số tiền thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Đối với Dương Thành Vũ, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý, xem xét vai trò trong vụ án này. N.Tú