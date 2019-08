'Nữ quái' lừa bán 'đất ảo' ở Quảng Nam, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Chiều 13.8, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Nhi (33 tuổi, ở khối phố Hà My Tây, P.Điện Dương, TX.Điện Bàn) để điều tra về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.