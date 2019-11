Vì sao hàng chục cựu cán bộ Công an H.Đông Anh căng băng rôn đòi đất?

Chiều 13.11, ông Nguyễn Viết Bình, nguyên thượng tá, là cán bộ Công an H.Đông Anh đã nghỉ hưu , xác nhận là người “trong cuộc” và cho biết việc phải làm như trên là bất đắc dĩ.

Theo đó, từ năm 2002, Công an H.Đông Anh được cấp 2,2 ha đất thuộc xã Uy Nỗ làm nhà ở cho CBCS. Công an H.Đông Anh đã thành lập hội đồng phân phối và gần 200 CBCS đủ tiêu chuẩn phân phối nhà đất. Công an H.Đông Anh ký hợp đồng với Công ty TNHH đầu tư và xây dựng An Thịnh xây dựng hạ tầng. Để xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng, đóng thuế, hội đồng thông báo mỗi cán bộ có tiêu chuẩn đất làm nhà nộp 125 triệu đồng. Từ năm 2002 - 2006, các CBCS nộp tổng cộng trên 20 tỉ đồng. Năm 2008, dự án khởi công, nhưng đến nay vẫn là bãi đất hoang.

Điều khiến nhiều cựu cán bộ công an bức xúc là dự án không được triển khai, nhưng từ năm 2014, trên dự án đã xuất hiện nhiều căn nhà xây dựng kiên cố của lãnh đạo Công an H.Đông Anh hoặc người nhà.

Một trong những người có tiêu chuẩn nhà là thượng tá hưu trí Nguyễn Như Anh cho biết từ năm 2014, một số CBCS đã gửi đơn lên Công an TP.Hà Nội. Năm 2015, Công an TP.Hà Nội có kết luận nhiều nội dung tố cáo trong đơn là đúng; Hội đồng phân phối nhà ở Công an H.Đông Anh vi phạm quy chế dân chủ, vi phạm nguyên tắc tài chính , thiếu trách nhiệm, để dự án chậm trễ.

Trong khi các sai phạm chưa được xử lý thì nhiều ngôi nhà kiên cố được xây, theo những người tố cáo, là nhà của các cán bộ là đội trưởng hoặc cựu đội trưởng thuộc Công an H.Đông Anh. “Chúng tôi làm đơn từ khi ông Nguyễn Đức Chung còn làm Giám đốc Công an TP, nay ông đã làm Chủ tịch TP; rồi làm đơn lên gửi cho ông Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP, nhưng đơn đi rồi lại chuyển về, chúng tôi bức xúc không thể chịu nổi”, ông Nguyễn Viết Bình nói.