Công an huyện Đông Anh nói gì về nhóm người mặc cảnh phục căng băng rôn đòi đất?

Trao đổi với Thanh Niên ngày 13.11, đại diện Công an huyện Đông Anh (xin được giấu tên - phóng viên) xác nhận sự việc nhóm người mặc sắc phục ngành công an căng băng rôn đòi quyền lợi đất, nhà ở xảy ra vào ngày 11.11, tại thị trấn Đông Anh.

“Các bác ấy là một số cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Công an huyện Đông Anh đã nghỉ hưu , có quyền lợi trong dự án khu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, các bác ấy không còn thuộc quản lý của Công an huyện Đông Anh; không đại diện cho Công an huyện Đông Anh trong việc đòi quyền lợi tại dự án này”, đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết.

Cũng theo vị này, dự án khu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ có từ năm 2002, kéo dài đến nay chưa hoàn thành việc bàn giao mốc giới do quá trình thực hiện có một số sai sót và cơ chế chính sách về đất đai có thay đổi qua các thời kỳ. Khu đất thực hiện dự án trước đó là đất nông nghiệp. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng An Thịnh (Công ty An Thịnh).

“Công ty này có trụ sở tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và đâu đó cơ sở ở Hà Nội. Trước đây, đại diện Công ty An Thịnh có một người tên là Chiến, năm nay khoảng trên dưới 60 tuổi, từng có lần đến Công an huyện Đông Anh làm việc về dự án này. Nhưng gần đây, Công ty An Thịnh đã thay đổi nhân sự, có một người tên Quân làm đại diện…”, vị đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết những thông tin khá mờ nhạt về chủ đầu tư dự án này, và từ chối cho biết thêm về địa chỉ công ty, số điện thoại người đại diện chủ đầu tư tại dự án này.

2, với quy hoạch có nhà vườn và khu chung cư 5 tầng. Đồng thời, đại diện Công an huyện Đông Anh cũng không đồng ý cung cấp bất cứ hồ sơ , tài liệu nào liên quan đến dự án khu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Anh, với lý do chỉ huy đã chỉ đạo. Theo vị này, dự án nằm trên khu đất có diện tích 22.000 m, với quy hoạch có nhà vườn và khu chung cư 5 tầng.

Đại diện Công an huyện Đông Anh xác nhận những người mặc cảnh phục công an căng băng rôn đòi quyền lợi về nhà đất là cán bộ chiến sĩ từng công tác tại Công an huyện Đông Anh, hiện đã nghỉ hưu Ảnh Chụp màn hình clip

Sau nhiều lần gặng hỏi, đại diện Công an huyện Đông Anh mới xác nhận, có gần 200 trường hợp cán bộ, chiến sĩ có quyền lợi tại dự án nhà ở này. Cụ thể, mỗi người đã nộp khoảng trên dưới 100 triệu đồng từ những ngày đầu có dự án. Quá trình triển khai dự án bị chậm, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan từng nhiều lần thúc giục chủ đầu tư, nhưng chưa có kết quả.

Theo vị đại diện này, đến nay, có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ có quyền lợi tại dự án đã nghỉ hưu. Số còn lại vài chục người vẫn còn công tác tại Công an huyện Đông Anh, nhưng những người này không có ý kiến gì về quyền lợi của mình tại dự án. Trong thời gian tới, dự án được thực hiện như thế nào, số cán bộ, chiến sĩ vẫn đang công tác này cũng sẽ đều đồng thuận.

Dự án kéo dài do cơ chế, chính sách về thuế thay đổi?

Cũng theo đại diện Công an huyện Đông Anh, một trong các vướng mắc khiến dự án bị kéo dài là cơ chế chính sách về thuế thay đổi.

"Chính sách nộp thuế ban đầu có dự án thì mức nộp thấp, sau đó, khoảng năm 2005 - 2006, chính sách nộp thuế mới thì cao hơn. Dự án lại thực hiện đúng vào thời kỳ ranh giới giữa 2 thời điểm này, thay đổi như vậy, việc xác định nộp thuế theo giá cũ hay giá mới mất thời gian rất lâu, phải xin rất nhiều cấp từ trên xuống. Cuối cùng, liên Bộ đề xuất và UBND TP.Hà Nội được giao giải quyết", vị này cho biết, đồng thời thông tin thêm, đến nay UBND TP.Hà Nội đã giải quyết cơ bản xong.

Hiện, dự án đã có thông báo nộp thuế, đã rõ mức thuế, số tiền phải nộp, chỉ còn chờ chủ đầu tư nộp thuế cho nhà nước rồi đến bước thực hiện các thủ tục để Sở Tài nguyên - Môi trường bàn giao mốc giới dự án.

Khu đất dự án có vị trí "đất vàng" nằm sát chợ Trung tâm huyện Đông Anh Ảnh Lê Quân

Cũng theo đại diện Công an huyện Đông Anh, sau khi được bàn giao mốc giới thì mới thống nhất để tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên, đại diện Công an huyện Đông Anh không cho biết cụ thể về số tiền thuế mà chủ đầu tư dự án phải nộp cho nhà nước để được bàn giao mốc giới. Đồng thời, không rõ thời điểm nào chủ đầu tư nộp thuế để được bàn giao mốc giới.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, dự án khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đông Anh hiện có vị trí “đất vàng”, nằm ngay sát chợ trung tâm huyện Đông Anh thuộc xã Uy Nỗ. Giá giao dịch đất ở đây đang từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng/m2.

Khu đất xây dựng dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đông Anh được quây rào tôn kín mít. Theo một số người dân, từ năm 2008, dự án được triển khai xây dựng, nhưng đến nay chưa xong.

Bên trong dự án có hạng mục công trình dạng nhà chung cư đã triển khai nhưng vẫn dang dở. Ngay cạnh đó là một số ngôi nhà đã được xây dựng hoàn chỉnh, vẫn có người sinh sống nhưng hàng rào tôn trước cửa chưa bị dỡ bỏ.