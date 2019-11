Công an huyện Đông Anh: “Một số cán bộ có tiêu chuẩn là xây nhà ở luôn”

Trao đổi với Thanh Niên ngày 13.11, đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết, dự án khu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Anh được triển khai từ năm 2002, trên khu đất 2,2 ha. Trước khi có dự án, khu vực này là đất nông nghiệp.

Tất cả gần 200 người là cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại Công an huyện Đông Anh có quyền lợi liên quan, mỗi người đã nộp vào dự án kể trên khoảng hơn 100 triệu đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng An Thịnh (sau đây viết tắt là Công ty An Thịnh). Sau gần 20 năm, việc thực hiện thủ tục pháp lý cho dự án mới chỉ có thông báo về mức thuế phải nộp.

Thông tin về chủ đầu tư là Công ty An Thịnh, đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết khá sơ sài: “Công ty này có trụ sở tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và đâu đó có cơ sở ở Hà Nội. Trước đây, đại diện Công ty An Thịnh có một người tên là Chiến, năm nay khoảng trên dưới 60 tuổi, từng có lần đến Công an huyện Đông Anh làm việc về dự án. Nhưng gần đây, Công ty An Thịnh đã thay đổi nhân sự, có một người tên Quân làm đại diện…”, đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết.