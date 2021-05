Lào Cai: Mâu thuẫn với bố khi chia đất, anh sát hại em trai 3 tuổi

Sáng nay, 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bắc Hà (Lào Cai) xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vàng Seo Vềnh (20 tuổi, trú tại thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố, H.Bắc Hà) về tội danh giết người

Trước đó, rạng sáng 5.5, Công an H.Bắc Hà nhận được tin báo của Công an xã Hoàng Thu Phố về việc cháu Vàng Seo Mùa (3 tuổi, trú tại thôn Bản Pây, xã Hoàng Thu Phố) chết chưa rõ nguyên nhân. Công an H.Bắc Hà vào cuộc điều tra thì phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn cháu Mùa bị sát hại