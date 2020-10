Lào, Thái Lan thăm hỏi Việt Nam về lũ lụt ở miền Trung

Chiều 19.10, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản cho biết Nhật Bản đã quyết định chuyển hàng viện trợ tới tỉnh Thừa Thiên-Huế, gồm 50 máy lọc nước và 250 tấm trải nhựa, nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai. Số hàng này về sân bay Đà Nẵng theo 2 đợt, đợt đầu tiên đã đến chiều 19.10.

Cùng ngày, phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những mất mát to lớn do thiên tai ở miền Trung. “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do trận lũ kinh hoàng này gây ra và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”, phái đoàn Ngoại giao Mỹ khẳng định.