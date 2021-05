Lập 2 chốt kiểm soát khu nhà của đôi vợ chồng ở Hội An dương tính Covid-19

Chiều 6.5, ông Nguyễn Minh Lý, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, chính quyền địa phương đã lập 2 chốt kiểm soát tại khu nhà ở của anh N.T.N. (28 tuổi, BN 2982) và chị L.T.D.S. (27 tuổi, BN 2997, trên đường Nguyễn Phan Vinh, P.Cẩm An, TP.Hội An) dương tính Covid-19.

Theo đó, 1 chốt kiểm soát đặt tại đầu đường Nguyễn Phan Vinh, chốt còn lại ở số 103 Nguyễn Phan Vinh (giao nhau với đường Hai Bà Trưng). Đây là 2 lối dẫn vào khu vực nhà ở của vợ chồng BN 2982.

Chốt kiểm soát dịch nơi hai vợ chồng dương tính Covid-19 ở Hội An đang sống ẢNH: NAM THỊNH

Theo ông Lý, khu vực đang thuộc diện được kiểm soát có khoảng 20 hộ dân. Tại mỗi chốt kiểm soát, UBND P.Cẩm An bố trí lực lượng túc trực 24/24 với nhiệm vụ ngăn không cho người từ bên ngoài vào. Với người dân bên trong 2 điểm chốt chặn, có việc thực sự cần thiết mới được ra ngoài nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Cũng theo ông Lý, hôm qua (5.5), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An. Tại buổi làm việc, ông Thanh giao UBND TP.Hội An thực hiện xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố.

“Sau khi họp bàn, thành phố đang xem xét việc thực hiện xét nghiệm ở một số nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh như: Khu vực vợ chồng BN 2982 dương tính Covid-19 đang sống, các địa điểm mà ca bệnh từng đến trước khi phát hiện dương tính với Covid-19. Hiện tại, UBND thành phố đang chờ báo cáo của Trung tâm Y tế để đưa ra quyết định”, ông Lý nói.

BN 2982 được Bộ Y tế công bố dương tính với Covid-19 sáng 4.5, đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 47 trường hợp là F1 của BN 2982 đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả 46 trường hợp âm tính lần 1 với Covid-19 và 1 mẫu dương tính là BN 2997 - vợ của BN 2982.

BN 2997 được công bố dương tính Covid-19 vào tối 5.5. Đến thời điểm hiện tại, 14 trường hợp thuộc diện F1 của BN 2997 âm tính với Covid-19.