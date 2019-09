Lập danh sách giả thương binh, ăn chặn tiền: Bắt thêm nhân viên văn thư

Ngày 13.9, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bắt giam bà Hà Thị Kim Vân, nguyên nhân viên Văn thư, chi trả, Phòng LĐ-TB-XH TP.Quảng Ngãi để điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến lập danh sách giả 33 thương binh để ăn chặn tiền Nhà nước

Vụ việc kéo dài từ năm 2002

Vào tháng 7.2018, Phòng LĐ-TB-XH TP.Quảng Ngãi đã chuyển tiền chế độ cho 104 thương binh về các xã, phường trú trên địa bàn, nhưng có 33 thương binh mà Phòng LĐ-TB-XH TP.Quảng Ngãi chuyển về ở 5 xã, phường là danh sách giả.

Sau đó, bà Hà Thị Kim Vân và bà Lê Thị Thu Hương (cả 2 lúc đó là cán bộ của Phòng LĐ-TB-XH TP.Quảng Ngãi) trực tiếp đến các phường, xã để ký nhận tiền nói trên, với khoảng 50 triệu đồng/tháng và khoảng 600 triệu đồng/năm. Vụ việc kéo dài từ năm 2002, bị phát hiện vào tháng 7.2018 và lãnh đạo chủ chốt TP.Quảng Ngãi đã chỉ đạo cơ quan CSĐT vào cuộc.

Sau đó, do vụ việc phức tạp vì số tiến chiếm đoạt khá lớn nên Công an TP.Quảng Ngãi chuyển lên cho Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý.

Theo Phòng LĐ-TB-XH TP.Quảng Ngãi, bà Vân từ năm 2018 về trước là nhân viên hợp đồng. Đến khi bị bắt sáng 13.9, bà Vân đã hết làm việc tại Phòng LĐ-TB-XH TP.Quảng Ngãi, do bị cắt hợp đồng.

Trước đó, vào ngày 12.9, bà Lê Thị Thu Hương đã bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giam. Khi bị bắt, bà Hương là Phó cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi (sáp nhập từ Ban Tổ chức thuộc Thành ủy Quảng Ngãi, và Phòng Nội vụ thuộc UBND TP.Quảng Ngãi; sau sáp nhập thuộc Thành ủy TP.Quảng Ngãi).

Thông tin ban đầu cho biết, cả bà Hương và bà Vân đã "phù phép" chế độ cho thương binh giả, rồi chiếm đoạt số tiền nói trên.

Hiện vụ lập danh sách thương binh giả đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.