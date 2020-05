Lập khống chứng từ lấy tiền ăn của vận động viên, 2 cán bộ bị khởi tố

Ngày 28.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tấn Quang (57 tuổi), Giám đốc Trung tâm và Lê Hoàng Thứ Khang (37 tuổi), cán bộ Phòng Huấn luyện của Trung tâm, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

Các quyết định này đã được Viện KSND TP.Tuy Hòa phê chuẩn. Các bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cơ quan điều tra, bị can Quang cùng bị can Trần Thanh Phong, cán bộ Trung tâm (Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã khởi tố trước đó) ký duyệt chứng từ thanh toán tiền công, tiền ăn của 2 vận động viên đội Vovinam đã ngưng tập luyện trong thời gian từ tháng 3 - 5.2018 không đúng quy định của luật Kế toán và luật Ngân sách nhà nước gây thiệt hại hơn 16 triệu đồng.