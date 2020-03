Lập nick ảo trên Facebook lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Chiều ngày 10.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa phối hợp bắt giữ, và di lý nghi phạm Nguyễn Thị Thu Hương (24 tuổi, ngụ tại xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm Hương bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1,5 tỉ đồng qua việc lừa bán khẩu trang mùa dịch Covid-19

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Thiệu Hóa, lợi dụng tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế do dịch bệnh Covid-19, đầu năm 2020, Hương đã lập tài khoản facebook "ảo", mua tài khoản ngân hàng trên mạng, sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để hoạt động lừa đảo bán khẩu trang qua mạng xã hội

Nghi phạm Hương (bìa phải) tại cơ quan công an Ảnh Công An Thanh Hóa Cung Cấp

Đầu tháng 3 vừa qua, chị N.T.N.T (ngụ tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) thấy Hương bán khẩu trang qua mạng, đã hỏi mua và chuyển 20 triệu đồng tiền đặt cọc theo yêu cầu của Hương. Nhưng chờ mãi không nhận được khẩu trang, nên chị T. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Thiệu Hóa đã xác định Nguyễn Thị Thu Hương là đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, nên ngày 8.3 các đơn vị trên đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ (bắt giữ tại nơi cứ trú) đối tượng này, sau đó di lý về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận, trước nhu cầu nhiều người muốn mua khẩu trang phòng dịch bệnh, Hương đã lên mạng, lừa bán khẩu trang để chiếm đoạt tiền. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, với hình thức trên, Hương đã lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn cả nước, chiếm đoạn số tiền 1,5 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.