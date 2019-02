Lễ hội rằm tháng Giêng, lễ rước cộ chùa Bà ở Bình Dương không đốt vàng mã

Theo kế hoạch của UBND TP.Thủ Dầu Một, cao điểm từ ngày 16 đến 19.2 (tức ngày 12 đến 15 tháng Giêng) tại chùa Bà (P.Phú Cường và P.Hoà Phú) sẽ diễn ra lễ rước cộ Bà, cung nghinh thánh giá thu hút hàng trăm đoàn lân sư rồng trong và ngoài tỉnh và một số lượng lớn khách hành hương đến khu vực này.

Để chuẩn bị cho lễ hội các cơ quan, ban ngành trực thuộc TP.Thủ Dầu Một đã chuẩn bị rất kỹ các kế hoạch phục vụ, không để khách hành hương gặp khó khăn khi đến lễ hội.

Cụ thể, tại khu vực chùa Bà được bố trí 2 điểm phát nhang, nhánh cây thần tài miễn phí cho người đi lễ chùa, ở 2 đầu đường dẫn vào chùa Bà.

Phía bên trong chùa cấm tất cả các hoạt động mua bán, đốt vàng mã trong 4 ngày (từ 16 - 19.2). Ngoài ra, một đơn vị viễn thông phối hợp phát wifi miễn phí để phục vụ khách hành hương.

Trên các tuyến đường dẫn từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước, Long An đến TP.Thủ Dầu Một như: Quốc lộ 13, đường ĐT743, đường Huỳnh Văn Cù, đường Cách Mạng Tháng Tám, Yersin... UBND TP.Thủ Dầu Một đều bố trí các điểm phát cơm, bánh mình, xôi, nước suối, khăn lạnh miễn phí do Đoàn Thanh niên và các xã phường nơi có tuyến đi qua phụ trách.

Cũng trên các tuyến đường này, đều có các đội, dịch vụ bơm vá xe máy, xe ôm miễn phí, tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ khách hành hương miễn phí... hoạt động 24/24.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết các cấp chính quyền TP.Thủ Dầu Một mong muốn tổ chức thật tốt phục vụ du khách không để khánh hành hương đến với lễ hội phải đói bụng, phát khát nước.

Hiện trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một có nhiều các cơ sở tôn giáo là điểm đến của khách hành hương từ khắp các tỉnh thành trong cả nước trong dịp tết và Rằm tháng giêng.

Riêng tại chùa Bà (P.Phú Cường), từ mùng 1 tết Kỷ hợi 2019 đến nay, theo thống kê sơ bộ đã có trên 30.000 lượt khách hành hương đến viếng chùa.

Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch UBND P.Phú Cường, nói: “UBND P.Phú Cường đã xây dựng kế hoạch để tổ chức Lễ hội Rằm tháng giêng năm 2019 đảm bảo sự an toàn, vui tươi cho bà con du khách. Trong đó, đảm bảo về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phát nước miễn phí, giữ xe miễn phí, xe ôm miễn phí… Qua đó giúp cho du khách được an toàn, vui tươi và ấm lòng khi đến với Bình Dương”.

Bà Nguyễn Anh Nguyên, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Thủ Dầu Một, cho biết đơn vị này đã tổ chức điểm phát nước uống, nón, quạt, và đồ ăn miễn phí cho khách thập phương đến viếng chùa Bà trên đường Yersin từ ngày 12 đến hết ngày 15 âm lịch.

Trong sáng 18.2, đơn vị này đã phát được 800 ổ bánh mì, 2.000 gói xôi, khăn lạnh, nước uống... và vận động thêm Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương phát nước ngọt miễn phí.

Ngoài ra, các dịch vụ giữ xe máy miễn phí, sử dụng nhà vệ sinh miễn phí cũng được Ban Tổ chức lễ hội bố trí cho du khách và liên tục phát loa khuyến cáo người dân không nên đưa hay trả tiền cho người phục vụ các dịch vụ này.

Chị Phan Thị Hồng (ngụ Q.9, TP.HCM) cho biết “Chúng tôi đến viếng chùa đã thấy được sự ân cần của mọi người ở đây rất tốt, như là cho nước uống, cho khăn lạnh, rồi phát cành lộc để đi vào lễ chùa. Sau, khi lễ chùa xong thì mọi người còn cho rất là nhiều lộc mang về. Mong rằng một năm mới sẽ gặp được rất nhiều điều tốt đẹp hơn”.