Lễ xuất hành nghề cá ở Quảng Ngãi

Tàu của ngư dân tiến ra cửa biển Ảnh: Trần Cao Duyên

Vạn lưới Thạch By 1 lên phương án tổ chức ngày hội ra quân theo tinh thần “đơn giản mà ý nghĩa”, bảo đảm không tụ tập quá đông người, chấp hành các biện pháp giãn cách. Lãnh đạo phường, lực lượng an ninh phường, Công an TX.Đức Phổ có mặt tại chỗ để giúp đỡ ngư dân tổ chức lễ trong trật tự. Đặc biệt, các chiến sĩ Trạm Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp với cán bộ P.Phổ Thạnh phát khẩu trang, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang và thực hiện biện pháp rửa tay khử khuẩn.