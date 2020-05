Lên Facebook khoe ảnh bốc đầu xe máy, nam thanh niên bị phạt 4,2 triệu đồng

Trưa 12.5, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 4,2 triệu đồng đối với nam thanh niên bốc đầu xe máy, sau đó đăng lên Facebook để “khoe”.

Cụ thể, sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân về việc tài khoản Facebook H.B đăng tải clip một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bốc đầu gây mất trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã gửi thông tin cho các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Quá trình xác minh, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã làm rõ N.Đ.H (trú tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức) là người điều khiển xe trong đoạn clip và triệu tập về làm việc.

Tại cơ quan công an, Đ.H đã thừa nhận đã không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy đi bằng 1 bánh tại đường liên xã An Khánh - Lại Yên, gây mất an toàn giao thông , nguy hiểm cho các phương tiện khác.