Lên mạng vu khống công an tranh ăn bánh trung thu của trẻ em nghèo, bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 29.10, ông Đặng Hoàng Kiêu, Chánh thanh tra Sở TT-TT tỉnh Trà Vinh, đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đặng Ngọc Thanh (25 tuổi, nghề nghiệp làm ruộng, ngụ xã An Trường, H.Càng Long, Trà Vinh) số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe doạ, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ việc, vào đầu tháng 9.2018, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Cần Thơ phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại địa chỉ 149/2E, KV Yên Bình, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ, do ông Nguyễn Minh Nhật làm chủ. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có 3.663 cái bánh trung thu không bao bì, nhãn mác.

Thời điểm kiểm tra, ông Nhật chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm . Ông Nhật thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết tiêu huỷ số bánh trung thu trên; đồng thời cho biết số bánh trung thu trên dùng để tặng các em học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa thuộc H.Tiểu Cần, Trà Vinh vào dịp Tết Trung thu 2018.

Sau đó, Chi cục QLTT TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với ông Nhật về hành vi không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.