Leo lên nóc nhà tránh lũ

Ứng phó nguy cơ vỡ đập hồ thủy điện Đắk Kar

Cuối giờ chiều 8.8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, đã ký công điện khẩn gửi các tỉnh: Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng cùng Bộ Công thương để chỉ đạo ứng phó với sự cố kẹt cửa van tại công trình đang thi công là hồ thủy điện Đắk Kar tại xã Phú Sơn (H.Đắk R’Lấp, Đắk Nông).

Công trình này có dung tích khoảng 13 triệu m3, bị kẹt cửa van. Do mưa lũ, nước đã tràn qua gây sạt lở chân đập; có nguy cơ cao xảy ra sự cố vỡ đập, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn đối với cư dân ở: Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng. Chiều 8.8, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc với Công ty CP thủy điện Đắk Kar. Hiện nay mực nước của thủy điện Đắk Kar đang ở cao trình 477 m, khả năng tháo lũ cửa tràn là 960 m3/giây. Tuy nhiên do mất điện nên không vận hành và do kẹt cửa van và chỉ tháo với lưu lượng 70 m3/giây nên công trình đang ở tình trạng khẩn cấp. Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Phước cũng đã có công điện đề nghị Ban Chỉ huy PCTT - TKCN Đắk Nông và Đồng Nai phối hợp thông báo đến người dân trên lưu vực sông Đồng Nai (giáp Bình Phước) chủ động di dời, sơ tán ra khỏi vùng trũng, những nơi nguy hiểm của vùng hạ lưu công trình thủy điện Đắk Kar nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Phan Hậu - Hoàng Giáp