Lịch cúp nước hôm nay 1.9.2020 tại TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhiều bạn đọc đặt vấn đề về xử lý dứt dạt những 'chợ hàng cấm' chuyên bán hàng giả ngoài đời, trên mạng sau khi đọc: 2 nghi phạm giả công an ập vào nhà dân lúc nửa đêm đòi khám xét, bắt người nhằm tống tiền...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nhậu say vào bệnh viện quậy phá, đánh điều dưỡng trọng thương.