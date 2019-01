Liên Hiệp Quốc thông qua báo cáo sơ bộ về kết quả rà soát nhân quyền của VN

Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, sau khi đối thoại với 122 nước về Báo cáo quốc gia về nhân quyền của VN vào tối 22.1, chiều 25.1, nhóm làm việc về Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 3 của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã đồng thuận thông qua báo cáo của VN.

Báo cáo của nhóm làm việc ghi nhận 291 khuyến nghị do 122 nước đưa ra, đề cập đến nhiều lĩnh vực như xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản, tăng cường hợp tác với các cơ chế về quyền con người của Liên Hiệp Quốc, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo đảm quyền của các nhóm yếu thế, xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và tạo việc làm. Phần lớn các khuyến nghị phù hợp với ưu tiên và cam kết của VN trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao tinh thần hợp tác, xây dựng, hiểu biết của các nước khi đã nêu nhiều đánh giá tích cực đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại VN. Thứ trưởng cũng khẳng định VN sẽ nghiên cứu nghiêm túc và kỹ lưỡng các khuyến nghị để quyết định việc chấp thuận hoặc ghi nhận đối với các khuyến nghị nhận được, phù hợp với quy định, thủ tục và thực tiễn của Hội đồng nhân quyền, để bảo đảm việc thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các khuyến nghị này trong tương lai.

Báo cáo về kết quả rà soát UPR của VN sẽ được xem xét chính thức thông qua tại khóa họp thường kỳ lần thứ 41 của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc dự kiến vào tháng 6.2019.