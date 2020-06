Liên kết để vực dậy du lịch nội địa sau đại dịch Covid-19

Chiều 28.6, tại Tây Ninh đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác du lịch của 6 tỉnh, thành Đông Nam bộ. Trong năm 2019, vùng Đông Nam bộ đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,8% so với cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 7 tỉ USD. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , trong 6 tháng đầu năm 2020, lượng khách quốc tế giảm mạnh, chỉ đạt gần 1,7 triệu người, giảm 65% so với cùng kỳ. Do đó, các địa phương Đông Nam bộ đã thay đổi chiến lược theo hướng tập trung phát triển thị trường nội địa và chuẩn bị phát triển thị trường du lịch quốc tế.