Liên quan vụ thiếu úy công an chết do ngộ độc ma túy: Khởi tố một bị can

Ngày 17.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hữu Đang (21 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, H.Long Hồ) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép các chất ma túy”.

Theo cơ quan Công an, tối 13.7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an H.Long Hồ) cùng đồng đội bắt quả tang nhóm nghi can đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Long Phước, H.Long Hồ.