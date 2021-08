Liên thông phần mềm, thống nhất 1 tờ khai y tế trên toàn quốc

Theo Bộ Công an, sau 2 ngày triển khai ứng dụng “di biến động dân cư” do Bộ Công an xây dựng tại tất cả các chốt nội thành của TP.HCM, hệ thống đã ghi nhận 96.347 số lượng tờ khai báo y tế online đi qua các trạm kiểm soát (trong đó 95.118 số lượng tờ khai được chấp nhận khi đi qua trạm, 1.229 số lượng tờ khai bị từ chối do công dân nhập sai thông tin, thông tin không khớp với giấy tờ tùy thân, không đủ giấy tờ khi khai báo như giấy xét nghiệm, giấy qua đường).