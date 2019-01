Liên tiếp bắt giữ hàng lậu qua biên giới

Khoảng 3 giờ 30 ngày 2.1, lực lượng Bộ đội biên phòng An Giang mật phục khu vực đầu cầu số 4, P.Núi Sam (TP.Châu Đốc), phát hiện 2 xe tải 51C - 344.20 và 51C - 062.98 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Trên xe có nhiều tủ lạnh, bếp điện, bếp gas, thùng loa... với tổng trị giá trên 200 triệu đồng nhưng 2 tài xế là Lê Trung Hiếu (29 tuổi) và Nguyễn Hoàng Khánh (38 tuổi, cùng ngụ TP.Châu Đốc) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Cả 2 khai nhận chở thuê số hàng trên từ Campuchia vào VN.

Trước đó, từ ngày 22 - 25.12.2018, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang mật phục khu vực biên giới thuộc TP.Châu Đốc, bắt giữ các vụ vận chuyển hàng lậu gồm 5 tấn đường cát, 1.700 gói thuốc lá, 250 hộp thuốc tây, 5.600 lọ mỹ phẩm, 30 chai rượu ngoại...

* Sáng 3.1, Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) tiêu hủy gần 500 kg pháo các loại. Đây là tang vật do công an huyện cùng các ngành chức năng tuần tra, truy bắt và tịch thu từ các vụ mua bán, vận chuyển trái phép vào những tháng cuối năm 2018.

Cùng ngày, ngành chức năng của H.Ngọc Hồi cũng đã tiêu hủy gần 1.900 con gia cầm của hai hộ dân ở xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi, do phát hiện bị nhiễm vi rút cúm A/H5N6.