Liên tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19, TP.Hải Dương hiện có bao nhiêu ổ dịch?

Sáng nay, 24.5, Bộ Y tế thông báo ca mắc Covid-19 tử vong là bệnh nhân 50 tuổi, có tiền sử xơ gan do uống rượu nhiều năm.

Một nhân viên trạm y tế ở Nghệ An bị phạt 10 triệu đồng vì bỏ qua khai báo y tế cho một phụ nữ trở về từ vùng dịch Bắc Giang.

Một số cán bộ, lãnh đạo Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) đã đề xuất, yêu cầu tạm giữ hình sự tên cướp để phục vụ điều tra, tuy nhiên, Trưởng Công an quận này lại chỉ đạo không tạm giữ với lý do dễ dẫn đến oan sai.