Liên tục phạm tội, tòa vẫn cho hưởng án treo!

Cụ thể, tháng 1.2017, Phạm Quang Phương Đoàn bị TAND Q.Bình Thủy tuyên 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách 5 năm, về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Đến tháng 12.2017, TAND Q.Ninh Kiều tiếp tục tuyên phạt Đoàn 2 năm tù (treo), thời gian thử thách là 4 năm, về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm (?!).



Phạm tội khi đang bị khởi tố

Theo bản án sơ thẩm số 01/207/HSST của TAND Q.Bình Thủy, ngày 16.1.2016, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Bình Thủy khám xét chỗ ở của Đoàn tại số 19A/17 Huỳnh Phan Hộ, P.Bình Thủy, phát hiện Đoàn sản xuất trà giả nhãn hiệu của các cơ sở sản xuất trà nổi tiếng với số lượng lớn.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn khai từ tháng 9.2015 đến tháng 1.2016 đã mua trà trôi nổi trên thị trường rồi lên TP.HCM đặt in bao bì, nhãn hiệu trà nổi tiếng đem về đóng gói bán ra thị trường tổng cộng 8.264 gói, thu về trên 71 triệu đồng. Ngày 11.1.2017, TAND Q.Bình Thủy đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách 5 năm về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Đến ngày 9.4.2016, trong khi Đoàn đang bị Cơ quan điều tra Q.Bình Thủy khởi tố để điều tra, thì Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp lực lượng chức năng Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở sản xuất, gia công chế biến trà tại hẻm 127/8D Võ Văn Kiệt (P.An Hòa, Q.Ninh Kiều), bắt quả tang ông Lưu Ngọc Vinh (ngụ P.An Hòa, chủ của 4 cơ sở trên) đang tổ chức sản xuất, gia công đóng gói làm giả các loại trà có thương hiệu trên thị trường để bán tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 1,5 tấn trà nguyên liệu chưa gia công cùng số lượng lớn trà đã thành phẩm. Theo khai nhận của ông Vinh, Phạm Quang Phương Đoàn là “mối” tiêu thụ số lượng lớn trà giả do Vinh sản xuất.

Ngày 13.5.2016, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn, do có liên quan đến vụ sản xuất và tiêu thụ trà giả quy mô lớn. Ngày 14.12.2017, TAND Q.Ninh Kiều đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 7 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm nêu trên (trong đó có Đoàn) với mức án từ 2 đến 3 năm tù (tất cả đều được hưởng án treo). Bản án trên đến nay đã có hiệu lực pháp luật vì không có kháng cáo, kháng nghị.

Ảnh: Minh Anh Phạm Quang Phương Đoàn nghe Cơ quan điều tra Q.Ninh Kiều đọc quyết định khởi tố bị can ngày 13.5.2017

Tòa sai lầm trong áp dụng pháp luật?

Luật sư (LS) Lê Văn Hoan (Đoàn LS TP.HCM) cho biết tháng 12.2017, TAND Q.Ninh Kiều xử sơ thẩm, tiếp tục cho bị cáo Đoàn 2 năm tù treo là vi phạm Nghị quyết 02/2013 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, hướng dẫn áp dụng án treo. “Tại điểm C khoản 2 điều 2 Nghị quyết quy định không cho hưởng án treo nếu trong hồ sơ thể hiện là ngoài lần phạm tội và bị đưa ra xét xử, người phạm tội còn có hành vi phạm tội khác đã bị xét xử trong một vụ án khác. Như vậy, tháng 1.2017, Đoàn đã bị TAND Q.Bình Thủy tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thì tháng 12.2017, khi bị đưa ra xét xử về tội khác, TAND Q.Ninh Kiều không được cho Đoàn hưởng án treo; đồng thời phải quyết định hình phạt chung với Đoàn theo quy định pháp luật”, LS Hoan nhấn mạnh.

Ở góc nhìn khác, một LS thuộc Đoàn LS TP.Cần Thơ cho rằng việc bản án sau tiếp tục tuyên Đoàn án treo là vi phạm pháp luật nghiêm trọng của HĐXX TAND Q.Ninh Kiều, có dấu hiệu của hành vi ra bản án trái pháp luật. Trong khi đó, theo LS Nguyễn Đức Chánh (Đoàn LS TP.HCM), vì án sơ thẩm của TAND Q.Ninh Kiều không bị kháng cáo, kháng nghị nên án đã có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Trong trường hợp này, Chánh án TAND cấp cao hoặc Viện trưởng Viện KSND cấp cao có thẩm quyền kháng nghị giám đốc bản án của TAND Q.Ninh Kiều.