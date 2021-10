Linh hoạt trong nới lỏng giãn cách

Tại cuộc họp báo hôm qua (30.9), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình nhấn mạnh, đến nay TP cơ bản kiểm soát được dịch, tuy nhiên vẫn còn một số phường, khu phố, tổ dân phố vẫn đang ở cấp 3 và lấn sang cấp 4 theo đánh giá của Bộ Y tế. Quan điểm của TP là không ồ ạt mở cửa, mà sẽ mở từng bước để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. “Mở cửa tới đâu, an toàn tới đó. Dần đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới ”, ông Bình chia sẻ.

Đồng ý với quan điểm của chính quyền TP.HCM, ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, mong người dân TP đồng lòng, đồng hành với chính quyền để kiểm soát dịch bệnh , từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Quan điểm là an toàn tới đâu mở cửa tới đó. Với sản xuất thì cũng an toàn mới sản xuất, và sản xuất phải an toàn.

“Việc mở cửa của TP cũng phải đáp ứng sát sao phù hợp đặc thù của TP. Linh hoạt hết mức có thể. Linh hoạt từng không gian, đặc thù của từng khu vực và linh hoạt về thời gian. Mở cửa có lộ trình, và có độ co giãn, tức đóng ngay lập tức nếu có yếu tố dịch tễ nguy cơ, và nới lỏng nếu có yếu tố dịch tễ tốt hơn”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh và cho rằng nếu một người lơ là, một cộng đồng lơ là, một tập thể lơ là thì không tránh khỏi và không loại trừ khả năng TP phải “đóng cửa” trở lại.

“TP.HCM vẫn ưu tiên luồng xanh vận chuyển hàng hóa . Còn người dân không có việc cần thiết thì không di chuyển ra TP. Trường hợp cần thiết thực hiện theo hướng dẫn của Sở GTVT”, Phó chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình nói và nhấn mạnh: “TP mở lại các hoạt động, người dân có đủ điều kiện tham gia lưu thông chỉ đi lại nội ô TP. Người dân ở lại TP tiếp tục tham gia hoạt động sản xuất, được chích vắc xin; người dân khó khăn sẽ được nhận gói hỗ trợ hoặc túi an sinh; nếu có nhu cầu về quê ở các tỉnh thì đi có tổ chức, được cho phép qua các tỉnh. Còn đi xe cá nhân sẽ không qua được các chốt kiểm soát”.

Theo ông Lê Hòa Bình, TP sẵn sàng đón người dân, công nhân tham gia sản xuất đã về quê, trở lại TP.HCM, đặc biệt là 5 tỉnh lân cận (Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu). Nhưng TP và 5 tỉnh này sẽ phối kết hợp để đưa người dân trở lại TP bằng phương tiện xe chung, không tự ý đi xe cá nhân.

Thông tin thêm, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP duy trì 12 chốt chính giáp ranh các tỉnh và 39 chốt phụ quận, huyện cũng giáp ranh với các tỉnh. 51 chốt này phối hợp công an địa phương lân cận để kiểm soát ra vào TP.HCM. Còn tất cả chốt nội thành sẽ giải tỏa, nhưng công an vẫn duy trì thường xuyên kiểm tra, tuần tra lưu động để đảm bảo an toàn. “Công an TP.HCM sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất trên đường một cách ngẫu nhiên 24/24”, đại tá Quang nói.

Lý giải việc TP lập chốt kiểm soát, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình khẳng định việc giữ các chốt kiểm soát này nhằm tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận. Theo ông Bình, mỗi một tỉnh, thành có mức độ phủ vắc xin và dịch bệnh khác nhau, nên việc kiểm soát này cũng nhằm hạn chế, không cho người dân tự ý đi liên tỉnh, để đảm bảo sức khỏe cho chính mình.