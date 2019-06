Lộ diện nghi phạm đổ trộm chất thải độc hại ở Hải Phòng

Theo xác minh điều tra của Công an huyện Vĩnh Bảo và Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hải Phòng, đêm 19.5 có 2 xe tải gắn téc nghi là đã đổ chất thải độc hại ra cánh đồng thôn Kê Sơn, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo.

Hai chiếc xe tải trên gồm 1 xe màu trắng mang biển số 16M - 2769 do Vũ Văn Biện (34 tuổi) điều khiển, và 1 xe màu xanh mang biển số 17L - 0443 do Phạm Việt Dũng (37 tuổi) điều khiển. Cả hai người đều ngụ thôn An Lộc, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Công an huyện Vĩnh Bảo đã gửi thông báo tìm hai người trên tới Công an tỉnh Thái Bình để làm rõ sự việc.

Như Thanh Niên đưa tin, tại 3 điểm gần quốc lộ 10 thuộc địa bàn xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo đã xuất hiện một lượng lớn chất thải độc hại . Số chất thải bị đổ trộm này đã khiến bà Lê Thị Lan (50 tuổi, ngụ xã Hưng Nhân) bị bỏng nặng.

Sau khi báo chí đưa tin, chính quyền địa phương đã cắm biển báo nguy hiểm tại khu vực có chất thải nguy hại bị đổ trộm, lấy mẫu mang đi xét nghiệm và thuê đơn vị xử lý số chất thải trên.

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Hải Phòng, số chất thải bị đổ trộm ở xã Hưng Nhân là dầu thải và phenol, loại chất hữu cơ có khả năng gây bỏng. Chính quyêng địa phương đã thuê Công ty cổ phần Hòa Anh xử lý số chất thải kể trên.

Theo tính toán, đơn vị này sẽ phải thu gom 350 m3 chất thải và 600 m3 nước nhiễm chất thải nguy hại. Kinh phí cho việc này hết khoảng 6,5 tỉ đồng. Đại diện UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, số tiền trên dự kiến được trích từ ngân sách thành phố.