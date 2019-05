Ồ ạt đổ trộm rác thải công nghiệp: Vi phạm pháp luật về môi trường

Cũng theo bà Ngọc, công an phường nhiều lần tổ chức theo dõi để rình bắt nhưng không thành công vì khả năng các đối tượng này tổ chức "canh me" lực lượng chức năng để thông báo cho nhau. "Theo tôi, để ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác thải, cơ quan chức năng phải phối hợp ngăn chặn từ gốc. Tức là kiểm soát nguồn rác từ các công ty, xí nghiệp... khi sản xuất có lượng RTCN phải đăng ký với đơn vị thu gom về khu xử lý rác đúng quy định, như vậy sẽ không còn tình trạng rác thải tuồn ra ngoài đổ trộm phi pháp", bà Ngọc đề nghị.

Về “nạn” đổ trộm RTCN ở khu vực mỏ đá Hóa An, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch xã Hóa An (TP.Biên Hòa), nói: "Tình trạng đổ trộm rác thải xảy ra từ nhiều năm trước, xã đã báo cáo lên thành phố. Sau đó, công an đã phục kích bắt giữ được mấy xe tải vào đổ trộm nên bây giờ tình trạng đổ trộm rác thải không còn. Hơn nữa, phía Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai (đơn vị được giao quản lý mỏ đá Hóa An và Tân Bản - PV) đã cho rào chắn, đổ đá để ngăn chặn xe vào đổ rác, đồng thời thuê 2 bảo vệ gác chốt để ngăn chặn xe vào khu vực mỏ đá Hóa An".