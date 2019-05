Ồ ạt đổ trộm rác thải công nghiệp

Từng bắt quả tang nhiều xe đổ trộm rác Qua phản ánh của người dân về tình trạng đổ và đốt rác thải công nghiệp ở khu vực hầm đá Hóa An, ngày 26.12.2018, Phòng TN-MT phối hợp Công an TP. Biên Hòa, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai (đơn vị quản lý mỏ đá Hóa An và Tân Bản) và UBND xã Hóa An đi thực tế, phát hiện, bắt giữ 7 xe đến đổ rác tại khu vực này. Hầu hết lượng rác thải này đều được vận chuyển từ các doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 17.12.2018, Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phối hợp Công an xã Hóa An, bắt quả tang lái xe Nguyễn Trường Giang, điều khiển xe tải BS 54U-2077, chở hàng chục tấn rác thải công nghiệp từ Bình Dương đổ trộm ra bãi đất trống tại xã Hóa An.