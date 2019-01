'Núi lửa' rác thải ở mỏ đá Hóa An

Rác thải đầy rẫy, khói lửa tràn lan

2 và trở thành nơi “lý tưởng” cho những đối tượng đổ trộm rác thải công nghiệp. Từ năm 2011 đến nay, hàng trăm tấn rác thải công nghiệp đã được trút xuống đây gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Mặc dù lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã bắt rất nhiều vụ nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm, xe chở rác thải công nghiệp vẫn lén lút chạy vào đây để đổ trộm. Sau khi ngưng khai thác (năm 2011), khu vực mỏ đá Hóa An trở thành những hố sâu hoắm tầm hơn 60m, rộng hàng trăm mvà trở thành nơi “lý tưởng” cho những đối tượng đổ trộm rác thải công nghiệp. Từ năm 2011 đến nay, hàng trăm tấn rác thải công nghiệp đã được trút xuống đây gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Mặc dù lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã bắt rất nhiều vụ nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm, xe chở rác thải công nghiệp vẫn lén lút chạy vào đây để đổ trộm.

Ảnh: Lê Lâm Bãi rác khổng lồ ở mỏ đá Hóa An bốc cháy, tỏa khói độc gần 2 tuần nay, được người dân ví như "núi lửa"

Người dân sống gần đây cho hay, các xe tải chở rác thải vào đây đổ trộm thường đi ban đêm, canh lúc mọi người ngủ say thì chạy vào. Sau một thời gian thấy rác thải quá nhiều, các đối tượng lại đốt cho cháy bớt

“Khoảng 2 tuần nay, bãi rác khổng lồ tại mỏ đá Hóa An lại một lần nữa được các đối tượng này dọn dẹp bằng cách đốt cháy. Do chất thải công nghiệp, đa dạng các thành phần nên rác ở đây không cháy hết một lần mà cháy âm ỉ, tạo ra khói rất nhiều và độc hại. Đứng cách xa 1 km cũng có thể thấy cột khói này bốc lên, đồng thời mang một mùi hôi khó chịu, tỏa ra xung quanh khiến người dân rất bức xúc”, một người dân xã Hóa An nói với PV vào ngày 16.1.

Còn anh Nguyễn Công Thiện, một thợ xây hay làm việc trong nghĩa trang cạnh mỏ đá Hóa An cho hay: “Chúng tôi làm ở đây thường xuyên hít phải khói độc này. Nếu khói ít thì còn cố chịu đựng được, chứ gặp hôm thuận gió khói bay đến nhiều thì đành bỏ chạy chứ không tài nào làm nổi”.

Sẽ xây tường rào ngăn chặn

Ngày 16.1, PV Thanh Niên đã đến trụ sở UBND xã Hóa An để làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Hóa An lấy lý do bận họp và chỉ đạo cho ông Phạm Công Uẩn, Phó chủ tịch xã trả lời. Tuy nhiên khi chúng tôi vào phòng, thì ông Uẩn lại bỏ đi ra ngoài không nói lời nào.

Trong khi đó, ông Nguyễn An Minh, Trưởng phòng Quản lý và sử dụng đất (thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Ðồng Nai - đơn vị quản lý mỏ đá Hóa An sau khi mỏ đóng cửa) thừa nhận có tình trạng đổ trộm rác thải tại mỏ đá Hóa An lâu nay.

“Sau khi tiếp nhận, phòng đã triển khai nhiều biện pháp để quản lý, ngăn chặn tình trạng đổ trộm nhưng không ngăn nổi. Mặc dù chúng tôi cho đổ đá lớn phong tỏa đường đi được vài ngày bị ủi phá đá, xây hàng rào thì bị ủi sập. Khi chúng tôi tổ chức đi kiểm tra, mật phục nhằm bắt giữ đối tượng đổ trộm thì không phát hiện gì nhưng vừa về thì xe tải đổ rác trộm lại xuất hiện. Có vẻ như các đối tượng này cho người theo dõi chúng tôi” ông Minh nói.



Theo ông Minh, nguyên nhân là do nơi đây xa xôi, heo hút, lại giáp ranh với địa bàn tỉnh Bình Dương nên công tác quản lý, phòng ngừa gặp nhiều khó khăn.

Về giải pháp trước mắt, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho xây dựng một đoạn rào bê tông kiên cố khoảng 200m tại khu vực mỏ giáp với đường giao thông, kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Ông Mình cho rằng: “Ðây là hàng rào do Nhà nước xây dựng nên đối tượng phá hoại để tiếp tục cho xe vào đổ rác thì lực lượng chức năng sẽ xử lý về hành vi phá hoại tài sản công”. Về lâu dài, ông Minh cũng cho biết chưa biết làm gì với mỏ đá này.