Lộ đường dây bán xe gian hạng sang từ vụ 2 ô tô Mercedes trùng biển số

Điều tra vụ siêu xe Porsche gắn biển giả Nắm bắt thông tin, thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ của Cục CSGT phối hợp Công an TP.Hà Nội làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Theo Cục CSGT, đến chiều 20.4 chủ phương tiện gắn biển số giả vẫn chưa lên làm việc, dù công an đã nhiều lần gửi giấy mời. Sau khi làm rõ, nếu chủ xe chứng minh được nguồn gốc xe được đăng ký, đăng kiểm đúng quy định, chỉ gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp thì chủ xe sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng, tước bằng lái từ 1 - 3 tháng, tịch thu biển số giả. Ngược lại, nếu chủ xe không chứng minh được nguồn gốc phương tiện thì sẽ bị tịch thu. Ngày 19.4, Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của một phụ nữ về việc phát hiện chiếc ô tô hiệu Porsche màu xám đỗ trong khu đô thị Times City (P.Mai Động, Q.Hoàng Mai) gắn BS 30A-715.10 trùng với chiếc Porsche của mình. Hai chiếc xe giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc. Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Hoàng Mai đã xuống hiện trường và mời các bên liên quan về làm việc. Bước đầu, Công an Q.Hoàng Mai xác định, chiếc Porsche màu xám là xe đã bị đục số khung, số máy và đeo biển số giả. Tuy nhiên, chủ phương tiện này không đến làm việc, dù nhiều lần được gửi giấy mời.