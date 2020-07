Lo ngại tận thu cát ở công trình ngàn tỉ

Sông La Ngà đã sạt lở vào bờ cả chục mét Đoạn sông sạt lở nghiêm trọng giáp ranh 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh Cuối tháng 6.2020, PV Thanh Niên đã theo người dân địa phương khảo sát nơi các vị trí sạt lở ở sông La Ngà. Theo ông Lê Văn K., người dân xã Gia An (H.Tánh Linh), việc sạt lở sông La Ngà, nhất là ở vị trí xã Gia An là mới nhất. Nhưng gần đây, khi vào mùa nước lớn, tình trạng sạt lở càng nhanh và lấn sâu hơn. Đoạn có vườn cao su giáp ranh giữa 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh sạt lở sâu hình lòng chảo. Nơi sạt lở đã ăn sâu vào đất vườn cao su cả chục mét, kéo dài khoảng 200 m dọc theo sông. Chủ tịch UBND H.Đức Linh Nguyễn Văn Húy cho biết điểm sạt lở chủ yếu ở phía H.Tánh Linh, chứ không phải ở H.Đức Linh. Người dân xã Gia An (H.Tánh Linh) và xã Vũ Hòa (H.Đức Linh) bức xúc cho rằng nguyên nhân chính là do việc khai thác cát làm thay đổi dòng chảy.