Lo ngại về chữa cháy tòa nhà cao tầng ở TP.HCM

Chỉ đạo Công an TP.HCM sớm điều tra vụ cháy kho dữ liệu xe buýt Ngày 10.5, tại cuộc họp UBND TP.HCM về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh tháng 4.2019, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP.HCM điều tra vụ cháy kho dữ liệu Trung tâm quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở GTVT). Việc điều tra phải thực hiện nghiêm túc và sau khi có kết quả công khai để người dân biết, do vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm, có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Đại diện Công an TP.HCM cho biết, từ tháng 11.2017 - 3.2019, TP.HCM xảy ra 1.945 vụ việc liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn. Trong đó có 17 vụ cháy lớn, 13 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 1 vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, 3 vụ nổ. Những địa bàn xảy ra cháy nhiều là H.Bình Chánh, H.Hóc Môn, Q.Tân Bình. Các vụ cháy xảy ra nhiều ở nhà ở đơn lẻ, nguyên nhân chủ yếu là do sự cố trong sử dụng hệ thống, thiết bị điện (chiếm 47,5%).