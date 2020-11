Lời khai ban đầu của nghi phạm cướp ngân hàng bất thành ở TP.HCM

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng bất thành, chiều nay, 14.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai Lê Tấn Tài (36 tuổi, quê An Giang; tạm trú H.Đức Hòa, tỉnh Long An) để làm rõ hành vi "cướp tài sản".