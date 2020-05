Phú Quốc: Đi cướp lấy tiền mua vé tàu về quê, bị bắt khẩn cấp

Sáng 20.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an H.Phú Quốc tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi), Trần Văn Mến (23 tuổi) và Phạm Văn Hây (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hâu Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản

Tuấn Anh, Mến và Hây (từ trái qua) tại cơ quan công an Ảnh: Bách Hỷ

Theo điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định nên Anh, Mến và Hây đến Phú Quốc làm phụ hồ. Tuy nhiên, tiền làm ra ít mà ăn chơi nhiều, lúc về quê không có tiền mua vé tàu, cả 3 rủ nhau đi cướp tài sản người đi đường.

Khuya ngày 29.3, cả 3 mang theo dao tự chế, đi trên 2 xe máy đến đoạn đường vắng thuộc ấp Bún Gội, xã Cửa Dương, H.Phú Quốc. Khi phát hiện phụ nữ đi xe máy một mình, Tuấn Anh áp xe để Mến kề dao vào cổ khống chế nạn nhân cướp tài sản, còn Hây có nhiệm vụ chạy phía sau quan sát để canh đường.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, nhóm này đã gây ra 2 vụ cướp tài sản táo tợn của 2 người phụ nữ, chiếm đoạt số tiền 12 triệu đồng và 3 điện thoại di động có giá trị. Đến sáng 30.3, cả 3 chia đều số tài sản vừa cướp rồi tức tốc mua vé tàu về quê.

Qua điều tra, trưa 19.5, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an H.Phú Quốc đến tận nơi cư trú bắt khẩn cấp cả 3. Hiện công an đã thu hồi được 2 chiếc điện thoại để trả cho bị hại.