Long An: Bắt 2 tên cướp tài sản người đi đường

Chiều 20.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Thạnh ( Long An ) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Quốc Hưng (18 tuổi, ngụ TT.Tân Thạnh, H.Tân Thạnh) và Trần Minh Hùng (21 tuổi, ngụ xã Thủy Tây, H.Thạnh Hóa, Long An) để điều tra về hành vi cướp tài sản